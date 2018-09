La Jordanie aspire à ouvrir ses frontières avec la Syrie

La Jordanie veut rouvrir sa frontière avec la Syrie et est en train de coordonner les différents détails techniques, a affirmé à Sputnik le ministre des Affaires étrangères du Royaume, Ayman Safadi.

«Dans le principe, nous voulons rouvrir les frontières, le comité technique tient maintenant des réunions pour discuter des détails, ce qui permettra de procéder à l'ouverture», a signalé M. Safadi.

«Une fois que l'on s'accordera sur les détails, nous pourrons aller de l'avant», a-t-il résumé, ajoutant qu'initialement les frontières avaient été fermées à cause des tensions entourant la Syrie.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy L’armée syrienne reprend l’offensive contre Daech dans le sud de la Syrie

Pour rappel, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont entendus à Sotchi afin de mettre en place une zone démilitarisée large de 15 à 20 km le long de la ligne de contact entre les forces gouvernementales et les groupes d'opposition armés dans le gouvernorat d'Idlib d'ici au 15 octobre. Les ministres de la Défense russe et turc ont signé de leur côté un mémorandum sur la stabilisation de la situation dans la zone de désescalade d'Idlib. L'un des points de ce mémorandum prévoit la réouverture des routes Alep-Lattaquié et Alep-Idlib avant la fin de l'année en cours.

Le gouvernorat d'Idlib se trouve entre les mains des terroristes du Front al-Nosra* depuis 2015. Les membres de groupes radicaux qui avaient refusé de se rendre aux forces gouvernementales syriennes lors des opérations antiterroristes à Alep, à Homs et dans la Ghouta orientale ont été évacués par des couloirs humanitaires aux termes des accords sur la réconciliation. Des membres du Front al-Nosra* et de Daech* y avaient également été transférés depuis le sud et le sud-ouest de la Syrie, dont le territoire a été complètement libéré des terroristes le long de la frontière israélienne et jordanienne.

*Organisation terroriste interdite en Russie