EXPO-2025, ou six mois de voyage gratuit en Transsibérien

Voyages gratuits en Russie! C'est la promesse du Comité de candidature Ekaterinbourg 2025 si la Russie est choisie pour organiser l'Exposition universelle en 2025. Alexandre Tchernov, son président, explique à Sputnik comment les visiteurs de cette manifestation, notamment étrangers, pourront profiter de la prise en charge de leurs frais de transport en Russie:

«De Moscou, de Sotchi, de Kazan, de Saint-Pétersbourg, il faut aller à Ekaterinbourg. Où que l'on atterrisse, par la suite on rejoint le lieu de destination avec son Expo-ID. Nous avons la chance d'avoir le plus grand pays au monde.»

Selon Alexandre Tchernov, le système d'autorisation des visiteurs «EXPO-ID» sera identique à celui du passeport de supporter (Fan-ID), mis en place lors de la Coupe du Monde 2018. Le passeport de supporter donnait aux étrangers le droit d'entrée en Russie sans visa, ainsi que les billets de train gratuits entre les villes d'accueil des matchs de football.

«Ce serait compliqué d'offrir des billets d'avion, mais nous le ferons pour les voyages en train. Quiconque achètera un billet à l'exposition pourra entrer légalement sur notre territoire par l'un des milliers de postes-frontière, maritimes, fluviaux et terrestres, et aura la possibilité de se rendre gratuitement à Ekaterinbourg».

Autrement dit, il est possible d'aller de Séoul ou de Tokyo à Vladivostok pour ensuite obtenir des billets gratuits et franchir en cinq jours 7.000 kilomètres vers Ekaterinbourg en Transsibérien. De leur côté, les Européens peuvent entreprendre un voyage depuis Saint-Pétersbourg, Moscou ou Kaliningrad. Une mesure qui devrait encourager à visiter la Russie, le Transsibérien étant prisé des touristes. Lonely Planet réédite d'ailleurs régulièrement son guide sur le voyage en Transsibérien.

© Sputnik . Sergey Pyatakov Pas que le Transsibérien: les voyages en train en Russie à ne pas manquer

Alexandre Tchernov rappelle que la Russie a une frontière terrestre avec 18 pays d'Europe et d'Asie et, par conséquent, les billets gratuits permettront à des millions d'habitants des régions frontalières des pays voisins de visiter l'EXPO-2025.Il existe cependant des moyens plus rapides de rejoindre la manifestation: Ekaterinbourg dispose de lignes directes avec 24 États, y compris avec des hubs internationaux comme Dubaï, Istanbul, Pékin et Paris. Si la Russie est choisie, L'EXPO-2025 se déroulera pendant six mois du 2 mai au 2 novembre et il est peu probable que le prix des billets monte en flèche.

Ekaterinbourg concourt pour la deuxième fois pour accueillir l'Exposition universelle. En 2012, la ville avait adressé sa candidature à l'accueil de l'EXPO 2020, mais c'est Dubaï (Émirats arabes unis) qui avait été choisie. Osaka et Bakou sont les autres prétendants à l'organisation de l'EXPO 2025. Paris a annulé sa candidature quand elle a été choisie pour recevoir les Jeux olympiques 2024. Le 23 novembre 2018, l'Assemblée générale du Bureau international des expositions désignera la ville d'accueil de l'Exposition universelle.