Lavrov: l’Occident veut faire de l’OIAC un moyen de punir les gouvernements indésirables

Intervenant lors de la 73e session de l'Assemblée générale de l'Onu, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a condamné les tentatives d’utiliser l’OIAC comme moyen de lutte contre l'autorité des pays ne bénificiant pas d'un regard favorable de l’Occident.

«Les tendances négatives s’accentuent au sein de l'OIAC. L'Occident tente de transformer le secrétariat technique de l’organisation en un instrument de punition des gouvernements indésirables, ce qui risque de saper le statut professionnel et indépendant de cette structure et le caractère universel de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, ainsi que les prérogatives exclusives du Conseil de sécurité des Nations Unies», a-t-il déclaré.

Auparavant, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques avait vu ses pouvoirs renforcés. Désormais, l'OIAC est habilitée à identifier «les auteurs, organisateurs et commanditaires» d'attaques commises sur le territoire de ses membres, et non plus seulement les substances utilisées.

Ce projet de décision avait été soumis par le Royaume-Uni. La réforme a été approuvée par 82 voix pour et 24 contre, dont la Russie, l'Iran et la Syrie. Moscou estime que seul le Conseil de sécurité des Nations unies est légitime pour désigner ceux qui ont recours à des armes de destruction massive.