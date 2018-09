Lavrov: Moscou a tenu ses promesses à Israël sur le Golan

La Russie a fait ce qu'elle avait promis à Israël et toutes les préoccupations dans la zone des hauteurs du Golan ont été levées, a fait savoir le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse à New York.

«Lorsqu’Israël exprimait sa préoccupation au sujet de détachements iraniens et pro-iraniens se trouvant pratiquement sur la ligne de démarcation, dans les hauteurs du Golan, nous nous sommes mis d'accord, d’autant plus qu’à ce moment-là la zone de désescalade sud était libérée des terroristes et les détachements ont reculé de plus de 100 km, comme les Israéliens nous l’ont demandé et les Américains également», a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter qu’actuellement ces positions étaient contrôlées par l’armée syrienne et que les forces de l’Onu y étaient retournées avec le soutien sur place de la police militaire russe.

«Toutes les préoccupations qu’Israël a exprimées au sujet de sa sécurité dans la zone du Golan ont été éliminées. Nous avons fait ce que nous avons promis», a-t-il souligné.