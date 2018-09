Élection présidentielle en Irak: l’épreuve du feu pour l’unité kurde?

Au sein du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), Barham Salih est accusé de collaboration avec l'Iran. On lui reproche également ses fautes alors qu'il occupait les postes de chef du gouvernement du Kurdistan irakien et de vice-Premier ministre irakien. Certains craignent que sa candidature à la prochaine présidentielle irakienne ne compromette l'unité kurde.

© AFP 2018 Safin Hamed Le Kurdistan irakien se dit prêt pour un «dialogue constructif» avec Bagdad

Lors du référendum, Barham Salih intervenait en faveur de la séparation du gouvernement irakien, tout en se trouvant en opposition avec les principaux partis kurdes. Raison pour laquelle il ne bénéficie pas d'un soutien unanime, loin de là, a déclaré à Sputnik le politologue irakien Kemal al-Saidi.

«Les politiques kurdes ont proposé les candidats qui jouissaient du plus grand soutien populaire. L'attitude à leur égard de la part de certaines forces politiques et d'éventuelles divergences entre les partis reculant au second plan», a-t-il souligné.

Bien que le poste de Président de l'Irak soit important et ambitionné, il est principalement cérémonial et à des prérogatives limitées. En vertu de la Constitution irakienne, le Premier ministre du pays doit être chiite, le Président doit être Kurde et le chef du parlement, sunnite.

Le chef de l'État irakien sera élu par le parlement d'ici le 2 octobre prochain. Sept des 31 candidatures ont été approuvées pour participer à cette élection.