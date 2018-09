Élisabeth II prise la «troisième» main dans le sac

La reine d’Angleterre a une main artificielle, révèle l’auteur de sa biographie. Non, il ne s’agit pas d’une prothèse médicale mais d’un accessoire qui peut s’avérer bien utile dans certaines occasions.

Des étudiants australiens ont offert à Élisabeth II une «fausse main» qui peut être utilisée afin de saluer le public lorsque la reine est fatiguée, raconte sa fille Anne dans le livre Queen of the World de Robert Hardman cité par The Daily Mirror.

© AP Photo / Dominic Lipinski La reine d’Angleterre à la rencontre du monde: les couacs amusants

Il s'agit d'une main artificielle portant un gant et fixée sur un levier en bois.

Selon l'auteur de la biographie, bien que Sa Majesté ne l'ait jamais utilisée, elle a été «fascinée» par ce cadeau.

«Je ne pense pas qu'elle l'ait jamais utilisée en public mais j'ai entendu que [la main] est devenue une blague familiale très appréciée», précise-t-il.

D'après The Daily Mirror, parfois la reine est obligée de saluer des milliers de personnes en une seule journée. La Yacht Royal Britannia a même embauché plusieurs personnes afin de saluer le public sur les berges à la place de la reine.

Le livre de Robert Hardman est sorti au même moment qu'un documentaire du même nom qui porte sur la vie de la famille royale britannique.