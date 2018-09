Kosovo: le Président serbe va demander l'avis et le soutien de Poutine

Lors de sa prochaine rencontre avec Vladimir Poutine, prévue le 2 octobre prochain à Moscou, le Président serbe Aleksandar Vučić envisage de discuter de la situation actuelle avec le Kosovo et la Métochie et de demander son avis et son soutien au Président russe.

Répondant aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse, le Président serbe Aleksandar Vučić a déclaré qu'il allait demander l'avis et le soutien de Vladimir Poutine face à la situation actuelle au Kosovo.

«Je raconterai tout [sur la situation actuelle avec le Kosovo, ndlr] à Poutine et je vais demander son avis et son soutien», a fait savoir Aleksandar Vučić lors d'une conférence de presse.

La rencontre des deux chefs d'État est prévue pour le 2 octobre prochain à Moscou.

Plus tôt dans la journée, le Président serbe Aleksandar Vučić avait ordonné aux forces armées serbes de se mettre en état d'alerte suite aux actions de Pristina. Environ 60 agents des services spéciaux ROSU du ministère de l'Intérieur de la République du Kosovo ont occupé des positions à proximité du lac d'accumulation de la centrale hydraulique de Gazivode et ont pénétré dans le centre de l'écologie et du sport non loin du barrage, au nord de la région. Les services spéciaux du Kosovo ont ensuite abandonné leurs positions.