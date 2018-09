Damas: les S-300 suffisent à répondre aux menaces israéliennes à l'encontre de la Syrie

Dans une interview accordée à la chaîne RT, le chef de la diplomatie syrienne, Walid Al-Mouallem, a évalué l’importance des livraisons de systèmes S-300 à la Syrie suite au drame le 17 septembre du crash d’un avion militaire russe Il-20.

«De toute façon, les S-300 suffisent à répondre à toutes ces menaces», a indiqué le ministre, interrogé sur les déclarations d’Israël concernant la présence iranienne en Syrie.

M. Mouallem a également souligné que les militaires iraniens étaient présents en Syrie pour des motifs légitimes en tant que conseillers militaires.

«Les relations syro-iraniennes ne sont pas un objet de marchandage. Elles sont basées sur la décision de deux états souverains qui protègent leur décision indépendante», a-t-il indiqué.

Quant aux systèmes S-300, le ministre a insisté sur le fait qu’ils sont livrés dans le but de protéger le ciel syrien.

«C’est un système qui est conçu pour assurer la défense et non pour mener des offensives. Il est destiné à protéger le ciel de la Syrie. Si nous analysons la signification de la protection du ciel syrien, nous verrons qu’elle sert à la sécurité et à la stabilité et non à la guerre», a conclu le ministre.

Pour rappel, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a confirmé ce vendredi, en marge de la 73e session de l’Assemblée générale de l’Onu, que la Russie avait déjà commencé la livraison de systèmes de missiles antiaériens S-300 à la Syrie.