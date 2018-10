Les premières images des tirs iraniens contre une base «terroriste» en Syrie

Les premières images montant les tirs de missiles iraniens contre le «quartier général» des «terroristes» dans l'est de la Syrie ont été publiées par l'agence iranienne Tasnim, peu après l'attaque.

Une série de séquences et de photos montre en détail un des missiles ainsi que le moment des tirs.

📸 #فوری/ حمله موشکی #سپاه به مقر سرکردگان #حمله_تروریستی_اهواز در شرق فرات در کشور #سوریه/ بر اساس اطلاعات اولیه دریافتی شمار زیادی از تروریست های تکفیری و سرکردگان جنایت تروریستی #اهواز در این حمله موشکی به هلاکت رسیده و یا مجروح شدندhttps://t.co/qKe1qTfXtF pic.twitter.com/YowG2hxHcG — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 1 октября 2018 г.

🎥 گوشمالی کوبنده #سپاه به تروریستها/طی این عملیات که با نام "ضربت محرم" و با رمز مقدس "یا حسین(ع)" انجام شد،تعداد ۶ موشک بالستیک میان‌برد از پایگاه‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه در غرب کشور شلیک [شد] و تروریست‌های جنایتکار از فاصله ۵۷۰ کیلومتری هدف ضربات مهلک و مرگبار قرار گرفتند pic.twitter.com/j2M3hDWvqP — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 1 октября 2018 г.

​Le bombardement survenu en riposte à l'attaque commise le 22 septembre lors d'un défilé militaire à Ahvaz, en Iran, a visé la région d'Abou Kamal, dans l'est de la Syrie, affirme l'agence Fars. Les Gardiens évoquent pour leur part l'est de l'Euphrate dans leur communiqué et disent avoir tiré six missiles à partir de l'ouest de l'Iran ainsi que sept drones.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ne précisent pas à partir d'où les fusées ont été lancées, mais affirment que «de nombreux terroristes takfiri et les chefs responsables du crime terroriste d'Ahvaz ont été tués ou blessés dans cette attaque».

Le terme «takfiri» est utilisé par les autorités iraniennes pour désigner les djihadistes sunnites. Il dérive du mot arabe «takfir» (anathème), accusation utilisée par ces extrémistes comme justification de la violence contre ceux qu'ils estiment être des impies.

Selon l'agence de presse iranienne Fars, proche des conservateurs, deux types de missiles ont été utilisés par les Gardiens: des Zolfaghar (d'une portée de 750 km) et des Qiam (800 km).

Le 22 septembre, 24 personnes ont été abattues par un commando de cinq personnes ayant ouvert le feu à l'arme automatique sur un défilé militaire à Ahvaz dans le sud-ouest de l'Iran.

L'attaque a été revendiquée par Daech* et par la «Résistance nationale d'Ahvaz», qui se présente comme un groupe séparatiste arabe.

L'Iran a accusé des groupes séparatistes djihadistes soutenus notamment par des pays arabes d'avoir commis l'attaque.

Il a accusé les États-Unis, Israël, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis d'être derrière l'attentat, que Téhéran a promis de venger.

*Organisation terroriste interdite en Russie