Tempête 2018 à In Amenas: un bouclier de l’armée algérienne protégeant les sites gaziers?

Le chef d’état-major de l’armée algérienne supervisera, ce 1er octobre, des manœuvres à balles réelles dans le sud-ouest de l’Algérie, région sensible étant donné sa situation limitrophe avec la Libye et les énormes ressources gazières qu’elle recèle.

L'Armée nationale populaire algérienne (ANP) effectuera, à partir de ce 1er octobre, des exercices tactiques démonstratifs à balles réelles, intitulés Assifa 2018 ou Tempête 2018, au niveau des secteurs opérationnels Sud-Est de la wilaya de Djanet et Nord-Est de la région d'In Amenas, relevant de la quatrième région militaire d'Ouargla, a indiqué le 30 septembre un communiqué du ministère algérien de la Défense nationale, en précisant que ces manœuvres se tiendraient sous la supervision du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'ANP et vice-ministre de la Défense nationale, en visite à Ouargla depuis ce dimanche.

Après avoir suivi la présentation de l'idée générale de l'exercice et ses différentes étapes d'exécution faite par le général-major Hacène Alaïmia, commandant en chef de la quatrième région militaire, le chef d'état-major de l'ANP a affirmé que sa visite «revêt une importance capitale, puisqu'elle coïncide avec le début de l'année de préparation au combat 2018/2019, qui recèlera […] de nouveaux acquis de qualité en termes de préparation et de développement, qui donneront aux efforts de l'ANP un autre élan dans le rehaussement des capacités de nos forces armées».

Conformément à l'importance stratégique que revêt son territoire de compétence avec toutes ses spécificités géographiques et frontalières, étant donné que cette région constitue le front sud-est du pays, M.Gaïd Salah a rappelé lors de sa visite, le 29 août dernier, au commandement de la quatrième région militaire, à Ouargla, que la mission de cette dernière était «non seulement de défendre la sécurité et la souveraineté de l'Algérie dans cette zone vitale ainsi que son intégrité territoriale contre toute tentative hostile quelle que soit sa nature, mais également de veiller à la sécurisation et la protection des infrastructures et complexes économiques et surtout énergétique s déployés à travers le territoire de la région», a indiqué le même jour, un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Pour rappel, le 16 janvier 2013, le site gazier de Tigentourine, l'un des poumons de l'économie algérienne, à quelques kilomètres d'In Amenas, était la cible d'une prise d'otages orchestrée par une quarantaine de terroristes appartenant au groupe de Mokhtar Belmokhtar Al-Qaïda au Maghreb islamique* (AQMI).

