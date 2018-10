La Chine aurait annulé sa rencontre avec le chef du Pentagone

La Chine aurait annulé dimanche une réunion annuelle sur la sécurité avec le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, alors qu'en ce moment la tension monte entre Washington et Pékin, a indiqué The Wall Street Journal, citant un responsable américain.

© AP Photo / Bullit Marquez Un navire de guerre US provoque Pékin en mer de Chine méridionale

Donald Trump a déclaré la semaine passée que la Chine se serait intervenue dans les élections législatives américaines qui s'approchent. Selon le New York Times, il n'est pas clair si les tensions qui marquent ces derniers mois les relations américano-chinoises et cette déclaration du Président Trump ont influé séparément ou conjointement sur l'annulation des consultations.

De plus, Pékin qui revendique les îles Spratleys en mer de Chine méridionale aurait été irrité par un destroyer de la Marine américaine qui est passé le 30 septembre à moins de 12 milles nautiques des récifs de Gaven et Johnson dans les îles Spratleys en réponse «à la présence continue de la Chine dans la région», selon le New York Times.

La guerre commerciale entre Pékin et Washington a connu une escalade depuis cet été, Donald Trump faisant fi des multiples mises en garde sur les risques pour les entreprises américaines et la croissance mondiale.

© Sputnik . Vitali Belooussov Moscou et Pékin proposent de lever une partie des sanctions visant Pyongyang

La dernière attaque lancée lundi contre Pékin porte à plus de 250 milliards de dollars les marchandises chinoises frappées de nouvelles taxes. Cela représente environ la moitié des exportations annuelles de la Chine vers les États-Unis.

Le géant asiatique a répliqué à chacune des mesures prises par Washington. Et surtaxe désormais des produits américains représentant 110 milliards de dollars d'importations annuelles. Cela représente la quasi-totalité de ce que la Chine importe des États-Unis.