Grande-Synthe: une opération antiterroriste d'envergure vise une association musulmane

Une opération policière d'envergure est en cours ce mardi 2 octobre depuis 06 heures du matin à Grande-Synthe, contre une association musulmane soupçonnée de lien avec le terrorisme, rapporte France 3 Hauts-de-France.

200 policiers (notamment de la BRI) mènent des perquisitions au siège de l'association musulmane Centre Zahra France et au domicile de ses principaux dirigeants.

Les activités de l'association sont «particulièrement suivies en raison du soutien marqué par ses dirigeants à plusieurs organisations terroristes et en faveur de mouvements prônant des idées contraires aux valeurs de la République», a annoncé la préfecture.

Sur son site internet, l'association musulmane déclare avoir pour but «de faire connaître le message de l'Islam à travers le regard du Prophète et de sa famille; de les faire connaître, de traduire leurs pensées et de témoigner de leurs oeuvres». Selon France 3 , en 2009, les activités du Centre Zahra France avaient éveillé l'attention à cause de déclarations «antisionistes» très virulentes effectuées en son sein.