«Amour et amnésie»: le chef de la diplomatie iranienne à propos des rapports avec les USA

© AP Photo / Petr David Josek Téhéran accuse les USA de vouloir renverser le pouvoir en Iran

Le chef de la diplomatie iranienne a fait étalage de sa connaissance du cinéma américain en comparant les relations entre Téhéran et Washington à la comédie romantique Amour et amnésie de Peter Segal, relate The New Yorker.

Dans un entretien accordé au quotidien, Mohammad Javad Zarif n'a pas exclu la possibilité de négociations avec Washington suite à son retrait de l'accord nucléaire iranien.

«Si l'on arrive enfin à une décision, nous devrons nous appuyer sur ce qui est déjà atteint. Vous vous rappelez le film Amour et amnésie, où chaque jour vous devez tout recommencer depuis le début. Mais nous, nous ne pouvons pas le faire, c'est impossible. Il faut avoir des relations basées sur certains principes», a indiqué M.Zarif.

Auparavant, le Président iranien Hassan Rohani a déclaré que Téhéran pourrait négocier avec Washington si ce dernier change son attitude envers la République islamique

Donald Trump a annoncé en mai dernier le retrait US de l'accord sur le programme nucléaire iranien ainsi que le rétablissement des sanctions visant Téhéran. Des sanctions plus lourdes concernant les exportations du pétrole iranien entreront en vigueur le 5 novembre prochain.

L'Union européenne a annoncé son intention de mettre en place une entité légale destinée à permettre à l'Iran et ses partenaires commerciaux de poursuivre leurs échanges malgré les sanctions américaines.