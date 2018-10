Refugiés et villes bombardées en URSS: des photos prises par un nazi mises aux enchères

Des images montrant les premiers mois de l’invasion allemande de l’Union soviétique, qui entraîna la mort de millions de personnes, ont été mises aux enchères au Royaume-Uni. D’après le journal The Daily Mail, cet album aurait été fait par un soldat du Troisième Reich.

Un album d’environ 190 photos inédites datant des premières années de la Seconde Guerre mondiale en Europe et montrant des villes soviétiques bombardées, des réfugiés russes et des ghettos juifs en Pologne a été mis aux enchères par la maison Tennants, dans la ville anglaise de Leyburn, a annoncé mardi le journal The Daily Mail.

German soldier's unseen photos reveal sinister snapshot of Nazi invasion of Soviet Union https://t.co/JMJVpHt3P2 pic.twitter.com/71SiVrpubK — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 2 октября 2018 г.

​Selon des experts, ces photos auraient été prises par un soldat allemand qui se trouvait sur la ligne de front alors que les divisions blindées du Troisième Reich détruisaient tout sur leur passage les premiers mois suivant l’invasion de l’URSS le 22 juin 1941.

Sur ces images, on voit notamment les résultats des bombardements de villes soviétiques, notamment de Minsk qui est passée sous le contrôle des forces allemandes quelques semaines après le début de leur grande offensive connue sous le nom d’opération Barbarossa. La destruction de Minsk a provoqué le déplacement de millions de réfugiés.

On y trouve aussi des photos de soldats soviétiques rendant les armes, de soldats allemands en train de réparer leurs uniformes, ainsi que des images de matériels de guerre allemands et soviétiques, notamment de trains blindés et des avions.

D’autres photos montrent des officiers allemands de haut rang penchés sur des cartes de l’URSS pour préparer leurs futures frappes. Parmi ces militaires, on voit notamment le général Heinz Guderian et même le pilote de la Luftwaffe Werner Mölders, le premier à avoir remporté 100 combats aériens, qui a été tué dans un accident d’avion quelques mois plus tard, en novembre 1941. Werner Mölders est représenté sur son avion Messerschmitt Bf110 «Zerstörer» sur un aérodrome en Biélorussie.

Une photo présente un tas de pain haut de 1,5 mètre destiné aux soldats allemands engagés dans l’offensive.

Sur d’autres, on voit un ghetto juif, probablement celui de Varsovie, et le Grand Théâtre de Varsovie.

Cet album a été remis à la maison de vente aux enchères Tennants par un collectionneur âgé qui l’avait acquis en Allemagne.

«L’album montre le début de l’opération Barbarossa», estime Oonagh Drage, spécialiste chez Tennants cité par The Daily Mail.

La vente aux enchères de l’album estimé à 150 livres (168 euros) est prévue pour vendredi.