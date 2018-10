Hollande explique pourquoi il a refusé de livrer les Mistral à Moscou

© Sputnik . Grigoriy Sisoev La Russie va construire son propre Mistral hybride

L'ancien chef de la République française François Hollande a reconnu que sa décision de renoncer à la livraison de BPC Mistral à Moscou avait à l'époque subi des critiques en France, rapporte le service de presse de la présidence ukrainienne suite à la rencontre entre MM. Hollande et Porochenko à Kiev.

D'après l'ex-dirigeant français, la décision en question a été prise pour «mettre la Russie devant la nécessité d'assumer ses responsabilités», assure la partie ukrainienne. Selon ses dires, il était impossible pour la France de soutenir un pays qui «menait une agression» à l'encontre de son voisin.

Le contrat de 1,2 milliard d'euros, prévoyant la livraison de deux porte-hélicoptères de classe Mistral, a été conclu entre la France et la Russie en 2011. Cependant, les événements en Ukraine et les pressions exercées sur François Hollande par ses alliés de l'Otan l'ont contraint à résilier le contrat avec Moscou pour revendre les bâtiments de guerre à l'Égypte.

Le Président ukrainien a remercié M.Hollande pour sa décision et lui a remis une des plus hautes décorations nationales «pour son rôle dans le processus de paix dans l'est de l'Ukraine».

Sur son compte Twitter, François Hollande s'est déclaré «honoré d'être décoré de l'ordre de la Liberté» par le Président Porochenko, suscitant de vifs commentaires:

Voyons Hollande je suis plutôt déçu de te voir soutenir un homme allié aux neo-nazis de l'Azov:/ — sachmi075 (@sachmi075) 1 октября 2018 г.

C’est comme de recevoir le prix de l’humour par mussolini… sacré flamby.. — chtipercheron (@Sleroy59) 2 октября 2018 г.

Apparement honoré de soutenir Zvoboda à ce que je vois, mettre en place des neonazis au pouvoir et les soutenir… 👏🏼👏🏼👏🏼 bravo!! — Anon23 (@Fouezio) 1 октября 2018 г.

Comme si tu pouvais encore y faire qqchose.

Tu n’es plus rien, bonhomme.

C’est fini.

Retourne a Tulle et écris tes mémoires.

S’il t’en reste.. 🤪 — AieConfiance (@Foxalfa91) 1 октября 2018 г.

