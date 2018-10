Une Bentley avec la tête de Staline circule en Géorgie (vidéo)

Le célèbre présentateur britannique de télévision Jeremy Clarkson a été repéré sur des routes géorgiennes dans une Bentley arborant une tête de Staline sur le capot. Et pour cause: il a filmé en Géorgie un nouvel épisode de l’émission The Grand Tour, consacré aux dictateurs mondiaux.

Pendant le tournage d'un épisode de l'émission The Grand Tour, le présentateur de télévision britannique Jeremy Clarkson se déplaçait en Géorgie dans une Bentley avec la tête de Staline en plâtre sur le capot: l'épisode a été consacré à Joseph Staline.

Les déplacements de l'équipe de Jeremy Clarkson ont été retransmis par la Première chaîne de la télévision géorgienne.



Jeremy Clarkson et ses collègues Richard Hammond et James May sont allés à Gori, ville natale de Joseph Staline, où ils ont visité le musée de Staline et ont posé sur fond de sa statue.

The Grand Tour est un programme de télévision britannique créé par les anciens présentateurs de Top Gear Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May et produite par Andy Wilman. 36 épisodes doivent être filmés en trois ans. Depuis le 18 novembre 2016, ces épisodes paraissent chaque semaine sur le service Amazon Video au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche et au Japon.