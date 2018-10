Livraison de S-300 en Syrie: un avion US de renseignement repéré près d’une base russe

© REUTERS / Darrin Zammit Lupi Un avion espion US repéré près des bases russes en Syrie

Un avion américain de reconnaissance RC-135V a effectué mercredi un vol dans la zone des bases militaires russes en Syrie, annoncent les médias russes en citant des systèmes internationaux de surveillance aérienne.

Ayant décollé de la base aérienne de la baie de Souda, sur l'île grecque de Crète, l'avion espion a patrouillé le littoral syrien et les eaux internationales de la Méditerranée orientale pendant plus de deux heures et demie. Il a volé au moins 10 fois le long des côtes syriennes et s'est approché de la base aérienne russe de Hmeimim à près de 60 kilomètres.

Son vol a été réalisé suite à l'atterrissage d'un avion de transport lourd An-124 à Hmeimim. Ces avions russes ont livré des systèmes S-300 en Syrie.

© Sputnik . Natalia Seliverstova La Défense russe diffuse une livraison de S-300 en Syrie (vidéo)

Mardi, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé que la Russie avait achevé de livrer des systèmes S-300 à la Syrie et qu'elle avait remis au pays 49 équipements militaires. Les spécialistes syriens apprendront à se servir des systèmes S-300 dans les trois mois, a-t-il ajouté.

Ces déclarations font suite à la destruction d'un Iliouchine Il-20 de l'armée russe par la défense antiaérienne syrienne au cours d'un raid de l'aviation israélienne. Moscou a accusé les forces aériennes de l'État hébreu d'avoir provoqué le tir ayant touché l'appareil russe.

Suite à l'incident dans lequel 15 militaires russes ont trouvé la mort, Sergueï Choïgou avait annoncé que l'armée syrienne recevrait prochainement des batteries antiaériennes S-300.