L'Inde et la Russie signent un contrat de 5,4 milliards USD pour la livraison de S-400

L'Inde et la Russie ont signé ce vendredi un contrat de 5,4 milliards de dollars pour la livraison de systèmes de missiles Triumph S-400 lors de la réunion bilatérale annuelle à New Delhi entre Narendra Modi et Vladimir Poutine, selon le journal indien The Economic Times.

Les négociations pour l'acquisition des armements russes étaient en cours depuis de nombreux mois, en dépit des menaces de sanctions brandies par les États-Unis en cas de conclusion d'un accord.

À la mi-juillet, le ministre indien de la Défense, Nirmala Sitharaman, avait déclaré que New Delhi et Moscou avaient atteint le point final des négociations sur les livraisons du S-400.

Précédemment, l’Inde avait clairement indiqué que les sanctions imposées par les États-Unis ne l’empêcheraient pas de faire du commerce avec la Russie. Le ministre indien de la Défense, Nirmala Sitharaman, avait ainsi qualifié le CAATSA de loi américaine et non de loi des Nations unies. Il avait promis que l'Inde irait de l'avant concernant l'accord sur les S-400.