Une fuite de monoxyde de carbone fait cinq morts en Chine

© AFP 2018 LIU Jin Chine: onze morts dans l'effondrement d'une usine

Une fuite de monoxyde de carbone survenue dans une centrale thermique se trouvant dans la province chinoise du Gansu (nord-ouest) a fait cinq morts et une quinzaine de blessés, selon les autorités locales.

Les blessés reçoivent des soins médicaux dans les hôpitaux. Les causes de l'incident, qui s'est produit lors des travaux d'entretien de chaudières, sont en train d'être établies, relate Xinhua.

Le monoxyde de carbone (CO), qui provient de la combustion incomplète de matière carbonée, est un gaz extrêmement toxique. L'intoxication au CO est la cause la plus répandue d'empoisonnement mortel dans de nombreux pays. Indétectable par les sens humains, le CO touche chaque année plus d'un millier de foyers, causant une centaine de décès.