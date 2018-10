Un groupe d'experts de l’Onu rend son verdict sur le climat

Le dernier rapport du GIEC fait le point sur la situation climatique actuelle, ses impacts et des scénarios possibles pour y remédier. Le « Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat » a été chargé, durant la COP21 organisée à Paris à la fin de l'année 2015, de produire un rapport sur l'objectif +1,5°C. À ce moment-là, les 195 Etats s'étaient engagés à limiter la hausse de la température moyenne globale à moins de 2 degrés d'ici à la fin de ce siècle, en poursuivant les efforts pour atteindre 1,5 degré.

Mais plusieurs experts s'accordent à dire que malgré les efforts enregistrés dans la lutte contre des émissions de gaz à effet de serre, la planète s'achemine vers un réchauffement autour de… 3 °C.

Le rapport de 400 pages, qui repose sur 6.000 études scientifiques, décrit aujourd'hui une nette différence d'impact entre + 1,5 et + 2 °C. C'est la première fois qu'une analyse aussi précise et scientifique est effectuée, avec « plusieurs scénarios d'action possibles selon la rapidité du recul des énergies fossiles, avec des projections chiffrées sur la sortie du charbon qui n'ont pas manqué de faire bondir le trio minier Pologne, Australie et Japon », d'après l'AFP qui a obtenu une copie du document.

"Nous voyons arriver à +1,5°C de nombreux impacts que nous attendions à +2°C. En de nombreux points, 1,5°C c'est le nouveau 2°C", dit Christopher Weber, responsable énergie et climat au WWF, cité par l'AFP. "Bien sûr, il ne sera pas facile de rester sous 1,5. Cela demandera des transformations massives dans nos sociétés, mais qui seront plus coûteuses et difficiles si nous attendons. La différence entre le faisable et l'infaisable est d'abord une question de volonté politique", a-t-il ajouté.

La version finale sera rendue publique le lundi 8 octobre.