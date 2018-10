En déployant des S-300 en Syrie, Moscou envoie «un signal fort» aux États-Unis et à l'Otan

La décision de fournir des systèmes S-300 à l'armée syrienne a été prise dans un contexte où seule la Russie respecte les accords conclus pour éviter la confrontation avec Israël et l'Otan tandis que ces derniers semblent ne pas vouloir agir de même, a indiqué dans une interview accordée à Sputnik Ghassan Kadi.

