Des images satellite prises au moment du séisme dévastateur aux Célèbes publiées (vidéo)

Le glissement de terrain qui s'est produit dans un quartier de la ville de Palu lors du séisme du 28 septembre a été capturé depuis par un satellite.

Publiée sur son Twitter par Sutopo Purwo Nugroho, chef du département des relations publiques du Conseil national indonésien de gestion des catastrophes, la vidéo de 12 secondes faite à partir de clichés satellitaires montre en accéléré la destruction de centaines maisons entraînées par la boue.

Proses likuifaksi tanah di Kota Palu hasil rekaman citra Satelit WorldView resolusi pixel 0.5 meter. Rumah dan bangunan terseret oleh lumpur yang muncul akibat gempa dan menenggelamkannya. Tim SAR terus bekerja melakukan evakuasi di daerah ini. Korban terus ditemukan. pic.twitter.com/G3Ki40tdmA — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 5 octobre 2018

​Le séisme de magnitude 7,5 qui a frappé les Célèbes vendredi a fait au moins 1.763 morts, plus de 5.000 disparus et plus de 59.000 déplacés, selon le dernier bilan annoncé dimanche par l'agence de gestion des catastrophes et le gouvernement cité par l'AFP.

Au moins 34 étudiants retrouvés morts dans une église lors du séisme en Indonésie

Ce tremblement de terre était d'une magnitude plus importante que la série de tremblements de terre qui avaient fait plus de 500 morts et environ 1.500 blessés en août sur l'île de Lombok, voisine de Bali.

Le séisme avait été suivi d'un tsunami à 18h22 heure locale, avec une vague d'une hauteur de 1,5 mètre qui s'était abattue sur la côte proche de Palu.

Trois ressortissants français, ainsi qu'un Sud-Coréen et un Malaisien sont portés disparus, selon les autorités locales.