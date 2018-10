Un migrant agresse sexuellement une jeune fille, le père intervient et est poursuivi

Agression ou simple légitime défense? La polémique agite l'Allemagne. L'hebdomadaire Valeurs Actuelles a repéré une affaire dont s'est emparé le média allemand Merkur. Le 30 septembre dernier, à la gare de Munich, une jeune femme de 21 ans se fait attaquer par un migrant érythréen âgé de 28 ans. Ivre, ce dernier tente de lui ôter sa jupe. Le père de la victime qui se trouve à proximité intervient alors et frappe l'agresseur au visage. Un employé de la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn est témoin de la scène et alerte la police fédérale.

Allemagne: poursuivi pour avoir frappé le migrant qui agressait sa fille,il est poursuivi par la justice allemande pour avoir donné des coups à un Érythréen qui s’en était pris à sa fille à Munich le 30 septembre dernier, tentant d’abuser d'elle sexuellement. pic.twitter.com/7bssvt1LDS — jipoulou 2184 (@jipoulou59) 8 октября 2018 г.

​D'après Merkur, la police allemande a décidé d'accuser à la fois le migrant érythréen pour agression sexuelle et le père de famille pour violences. Sur les réseaux sociaux d'Allemagne et d'ailleurs, de nombreux internautes ont témoigné de leur incompréhension face à cette décision et ont apporté leur soutien au quadragénaire. Ils invoquent la légitime défense et demandent l'abandon des poursuites.