L'acteur Steven Seagal, qui occupe un poste d'envoyé spécial du ministère russe des Affaires étrangères pour les relations avec les États-Unis, a déclaré, dans une interview pour la chaîne américaine Fox News, que les rumeurs voulant que Donald Trump soit en collusion avec la Russie ne sont que fantaisie.

«Je crois que c'est une situation où il y a beaucoup de propagande antirusse et, à mon avis, la plupart des choses qui sont dites sont fabriquées et ne sont pas la vérité. Et je pense que tout cela avec la collusion russe et le Président des États-Unis étant impliqué dans une collusion avec la Russie… c'est toute une fantaisie», a raconté Steven Seagal lors de son interview pour Fox News.

​L'acteur suppose que des forces politiques sont maintenant prêtes à tout pour faire valoir leurs opinions.

«Je crois que cela est lié à une scission entre les Républicains et Démocrates, entre les conservateurs et les libéraux, et au fait que certains groupes sont maintenant prêts à tout. Ils se moquent de savoir si c'est légal ou non, moral ou amoral, n'importe quoi pour gagner cette bataille où leur agenda sera gagnant», a expliqué l'acteur.

Il a souligné que la Russie devait être considérée comme un partenaire égal aux États-Unis et que lui personnellement soutenait le rapprochement entre les deux pays. De plus, il a mentionné son attitude envers le Président russe, il l'a qualifié de «stratège brillant, d'homme intelligent et de grand leader mondial».