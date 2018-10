Le FBI qualifie la Chine de menace «la plus vaste, la plus compliquée et la plus durable»

Les actions de la Chine constituent un sérieux danger à long terme pour les services de contre-espionnage américains, a déclaré ce mercredi le directeur du FBI, Christopher Wray.

«La Chine représente la menace la plus vaste, la plus compliquée et la plus durable du point de vue du contre-espionnage», a-t-il souligné en prenant la parole aux auditions du Comité sur la Sécurité intérieure et les Affaires gouvernementales du Sénat américain.

© AP Photo / Andy Wong «La réponse chinoise aux accusations US dépendra du résultat des élections de mi-mandat»

Il a toutefois refusé de comparer les dangers émanant de la Russie et venant de la Chine.

«La Russie se bat […] aujourd'hui. La Chine se bat demain», a-t-il noté.

Donald Trump avait précédemment déclaré que la Chine tentait de s'ingérer dans la politique et les élections aux États-Unis, ce qui avait été confirmé par le vice-Président américain, Mike Pence, qui s'était référé aux données des services de renseignement.

Le ministère chinois des Affaires étrangères avait vigoureusement démenti ces déclarations et souligné que Pékin ne s'immisçait pas dans les affaires des autres pays et rejetait toute accusation infondée.