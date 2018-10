Le plus jeune milliardaire d'Afrique kidnappé en Tanzanie

Celui qui est considéré par Forbes comme le plus jeune milliardaire d'Afrique aurait été enlevé par des ravisseurs en Tanzanie. Mohammed Dewji, 43 ans, a disparu ce jeudi matin à Dar es Salaam, la capitale économique du pays, a annoncé BBC News, se référant à la police de la ville.

Le jeune milliardaire aurait été enlevé par des hommes armés masqués devant la salle de sports d'un hôtel huppé où il se rendait pour sa séance d'entraînement, a indiqué la chaîne.

«Les premières informations indiquent qu'il a été enlevé par des Blancs venus à bord de deux véhicules», aurait déclaré à la presse le gouverneur de la région de Dar es Salaam, Paul Makonda, cité par Paris Match.

Selon des données informations du média panafricain KOACI, le chauffeur de Uber qui l'a transporté, témoin de la scène, aurait déclaré aux médias que les ravisseurs avaient tiré des coups de feu en l'air pour effrayer les passants.

© Sputnik . Oleg Lastochkin Des pirates kidnappent 12 membres d’équipage d’un navire suisse au large du Nigeria

Trois personnes auraient été arrêtées en lien avec l'incident et deux des ravisseurs seraient des ressortissants étrangers, a ajouté la police, citée par BBC News. Le motif de l'enlèvement n'est toujours pas clair.

Mohammed Dewji n'avait pas de gardes et s'était rendu seul dans la salle de sports, aurait encore affirmé à BBC News le commissaire de la police régionale Paul Makonda.

Le magazine financier Forbes estime son patrimoine à 1,5 milliard de dollars et l'a qualifié dans un rapport publié en 2017 de plus jeune milliardaire d'Afrique. Son entreprise METL, fondée par son père, a des intérêts dans la fabrication de textiles, la minoterie, les boissons et les huiles alimentaires dans six pays africains.