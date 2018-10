Journaliste saoudien disparu: Ankara aurait des preuves impliquant Riyad

La partie turque affirme avoir des enregistrements qui confirment que le journaliste Jamal Khashoggi a été torturé et assassiné dans le consulat saoudien à Istanbul, relate The Washington Post.

© AP Photo / Virginia Mayo Le journaliste saoudien disparu à Istanbul a été tué, selon Ankara

Le gouvernement d'Ankara a indiqué aux officiels américains détenir des vidéos et des bandes sonores qui prouvent que le journaliste Jamal Khashoggi a été assassiné dans le consulat d' Arabie saoudite à Istanbul, rapporte le journal The Washington Post qui coopérait avec le journaliste disparu.

Selon le quotidien qui cite des fonctionnaires turcs comme américains, les enregistrements confirment la piste selon laquelle M.Khashoggi est entré dans le consulat le 2 octobre dernier avant d'y être tué, après quoi son corps a été découpé.

«On peut entendre sa voix et les voix d'autres personnes qui parlent arabe. On peut écouter comment il a été interrogé, torturé et ensuite assassiné», affirme un des interlocuteurs du quotidien.

© Sputnik . Igor Mikhalev Suite à la disparition d’un journaliste, Trump étudierait des sanctions contre Riyad

Virulent critique du pouvoir saoudien, M.Khashoggi n'a plus donné signe de vie depuis son entrée le 2 octobre dans le bâtiment du consulat saoudien à Istanbul . Des responsables turcs ont affirmé qu'il y avait été assassiné par des agents saoudiens.

Washington et Londres ont mis la pression sur l'Arabie saoudite et lui ont demandé des explications. Pour sa part, Riyad rejette les allégations turques tout en affirmant que le journaliste a quitté le bâtiment, sans preuve à l'appui.