Condamné à trois ans de prison, le pasteur US Brunson est libéré par la justice turque

La justice turque a condamné vendredi le pasteur américain Andrew Brunson à trois ans, un mois et 15 jours de prison. Considérant qu'il avait déjà purgé sa peine, elle a levé son assignation à résidence.

Cette décision du tribunal de la ville turque d'Aliaga ouvre la voie au départ de M.Brunson de Turquie. Un avocat de M.Brunson cité par Reuters a déclaré vendredi que M.Brunson partirait probablement pour les États-Unis.

Les journaux NBC News et The Washington Post ont récemment annoncé que les États-Unis et la Turquie étaient parvenus à un accord afin qu'une partie des charges retenues contre le pasteur américain Andrew Brunson soit abandonnée lors de l'audience de ce vendredi et qu'il puisse être libéré.

Le pasteur a été arrêté en Turquie en 2016 pour suspicion de collaboration avec des activistes kurdes et le mouvement FETO de Fethullah Gülen, opposant turc réfugié depuis 1999 aux États-Unis. Sa détention suivie de son assignation à résidence a provoqué des tensions entre Washington et Ankara.

En 2017, lors d'une rencontre avec le Président turc Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump lui avait demandé de faire libérer le pasteur américain. M.Erdogan a, quant à lui, proposé d'échanger l'ex-imam Fethullah Gülen contre Andrew Brunson.