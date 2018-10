En Algérie, nouvelle tentative de vandalisme d'une statue «nue» emblématique (images)

Un homme a cherché à vandaliser la statue féminine de la fontaine Ain El Fouara de Sétif, à 300 km à l'est d'Alger, qui avait déjà été endommagée précédemment, a indiqué Algérie Presse Services (APS) citée par l'AFP.

#Algérie 🇩🇿 Ain El Fouara, la Fontaine de Sétif (réalisée par le sculpteur français Francis de Saint-Vidal en 1898) a été vandalisée le 18 décembre 2017 par un «islamiste».

Rénovation faite ✌! Elle est belle, elle est sur la place, elle pose fièrement. Elle restera à jamais. pic.twitter.com/pJPF1hki7o — Menhoudj Halima (@HalimaMenhoudj) 9 августа 2018 г.​

Le directeur de l'Office national de gestion et d'exploitation des Biens culturels protégés de la wilaya de Sétif, Mohamed Lamine Zerarga, a déclaré, selon APS, qu'un homme de 30 ans était monté avec un marteau à la main sur le monument.

Sur une vidéo sur YouTube, on voit le vandale vêtu à la manière salafiste debout sur le socle de la statue. Le gardien et un passant étant intervenus, le jeune homme a alors cherché à fuir les lieux en sautant dans la foule qui l'a pourchassé.

Il a été rattrapé et arrêté par la police, a poursuivi l'agence, précisant qu'aucun dégât n'était visible dans l'immédiat sur la statue.

Non mais ça devient "comique" cette histoire avec la statue de la Fontaine d'Ain El Fouara.. Vandalisée pour la 4éme fois! La dernière fois c’était le 18 déc. 2017!! 😏 #Algérie #Sétif pic.twitter.com/7PLPyM58VU — The Godfather  (@Al_Pacino_) 9 октября 2018 г.​

La fontaine Ain El Fouara («la source qui jaillit») est un monument emblématique de Sétif. La statue a été réalisée par le sculpteur français Francis de Saint-Vidal et installée dans le centre-ville en 1899. Bien que datant de la colonisation française, les habitants de Sétif y sont très attachés. La statue, représentant une femme totalement nue, avait été victime de deux attentats, en 1997 et en 2006, et vandalisée en décembre 2017, lorsqu'un individu avait détérioré son visage et sa poitrine à coups de marteau et de burin.

Fontaine Ain-El-Fouara: l'auteur de l'acte de vandalisme transféré à l'hôpital psychiatrique de Mila https://t.co/rzNsYCYsJq — HuffPost Algérie (@HuffPostAlgerie) 27 декабря 2017 г.​

Restaurée pendant plusieurs mois, la statue emblématique a retrouvé sa place en août dernier.