Date de naissance d'Aznavour erronée au sommet de l'OIF: Erevan désigne le fautif

La gaffe au sujet de l'année de naissance de Charles Aznavour lors de l'inauguration du 17e Sommet de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a été commise par l'agence française spécialisée dans le conseil en communication Agence Publics responsable du contenu textuel et graphique de la manifestation, a annoncé à Sputnik Tigran Balayan, porte-parole du Sommet et représentant du ministère arménien des Affaires étrangères.

© AFP 2018 Eric FEFERBERG «On a perdu la France qu’on connaissait»: le vibrant hommage des Russes à Charles Aznavour

Dans une vidéo diffusée dans le cadre du Sommet de l'OIF et consacrée à Charles Aznavour, sa date de naissance était erronée. On y apprenait que le grand chanteur et acteur était né non pas en 1924 mais en 1914.

«Le texte et le graphique relevaient d'Agence Publics qui est le principal organisateur de la manifestation. L'erreur dans la date de naissance a été commise par sa faute. Nous avons demandé des explications», a-t-il indiqué, ajoutant que l'organisation avait d'ores et déjà invoqué une erreur technique.

Le 17e Sommet l'Organisation Internationale de la Francophonie s'est tenu à Erevan les 11 et 12 octobre en présence de plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement, notamment du Président français Emmanuel Macron, du Premier ministre canadien Justin Trudeau et du prince Albert II de Monaco.