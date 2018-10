«Je n'en croyais pas mes yeux»: une jeune femme s'est retrouvée nez à nez avec un python

Une jeune femme de 19 ans a confié à The Mirror l'horreur qu'elle a éprouvée quand elle s'est réveillée face à serpent géant qui la fixait depuis un meuble de sa chambre.

Ashleigh Muller qui habite Brisbane, dans le Queensland, en Australie, a eu dernièrement la frayeur de sa vie. Réveillée à trois heures du matin par un bruit assourdissant, elle a allumé la lumière pour voir ce qui se passait. Elle a rapidement constaté qu'il n'y avait rien d'alarmant: un pot de fleurs était tombé par terre et s'était cassé.

Pourtant, la jeune femme a remarqué du coin de l'œil un mouvement sur sa commode. Elle s'est retournée et a senti son cœur s'arrêter parce qu'elle se trouvait en face d'un python de 1,5 mètre.

«J'étais sous le choc et à moitié endormie et au début je n'ai pas vraiment compris ce que je voyais. Je pensais rêver, a raconté Ashleigh Muller au journal. J'étais totalement figée et n'en croyais pas mes yeux.»

Elle a alors fait irruption dans la chambre de ses parents en criant qu'il y avait un serpent dans la sienne.

Ne sachant pas s'il fallait croire leur fille, les deux adultes ont sauté du lit et sont venus voir ce qui se passait.

La famille a appelé un attrapeur de serpents, Tony Morrison, qui est arrivé 20 minutes plus tard et qui s'est déclaré heureux de pouvoir leur venir en aide. Il a expliqué que l'Australie entrait dans «la saison des serpents» et qu'il était appelé ces derniers temps trois ou quatre fois par jour.

Le serpent, un python tapis, se rencontre en Australie et en Nouvelle-Guinée. Il n'est pas venimeux et sa taille varie de 1,5 à 3 mètres.