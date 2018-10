Journaliste saoudien disparu: Riyad promet une riposte à toute sanction économique

L'Arabie saoudite a prévenu dimanche qu'elle riposterait à toute sanction économique qui pourrait lui être infligée dans le cadre de l'affaire de la disparition du journaliste dissident Jamal Khashoggi, rapporte l'agence officielle SPA en citant un responsable saoudien anonyme.

Le royaume wahhabite répondra à toute mesure le visant par des mesures encore plus forte, a déclaré ce responsable, cité par Reuters. Et d'ajouter: «L'économie saoudienne a un rôle vital et influent pour l'économie mondiale.»

Le responsable faisait sans doute allusion à la production de pétrole que Riyad a déjà dû augmenter pour compenser la baisse des exportations de brut iranien sous l'effet du rétablissement des sanctions américaines.

© AP Photo / Emrah Gurel L’Arabie saoudite en pleine tourmente? Les Occidentaux en pleine hypocrisie!

Donald Trump a assuré hier que Washington infligerait à l'Arabie saoudite une «punition sévère» si son implication — qu'elle dément — dans la disparition de Jamal Khashoggi, qui vivait en exil aux États-Unis, était établie.

Il a exclu de mettre fin aux ventes d'armes au royaume mais a dit disposer «d'autres moyens» de le punir, sans plus de précisions.

Les retombées de l'affaire Khashoggi ont fait souffler un vent de panique sur la Bourse de Riyad, qui a ouvert dimanche en affichant une forte baisse.