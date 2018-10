Allemagne: une personne retenue en otage à Cologne, intervention de la police en cours

Un individu a pris une personne en otage ce lundi dans une pharmacie, à proximité de la principale gare de la ville allemande de Cologne, a indiqué la police régionale sur son compte Twitter. Quelques heures plus tard, la police a annoncé avoir neutralisé l'individu qui avait pris plus tôt une femme en otage.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Der #Täter ist unter Kontrolle. Die Einsatzmaßnahmen dauern an. Meiden Sie weiterhin großräumig den Bereich. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 октября 2018 г.

​Le malfaiteur est hors d'état de nuire. L'opération est toujours en cours. Continuez à éviter la zone.

Les forces de l'ordre ont de plus fait savoir que la femme retenue en otage avait été légèrement blessée.

Plus tôt dans la journée, la police régionale de la ville allemande de Cologne a annoncé qu'une personne avait été prise en otage sur la Breslauer Platz (place devant la gare), que des forces de l'ordre avaient été dépêchées sur les lieux et évaluaient la situation. La police de Cologne a par la suite établi un contact avec l'individu et a négocié avec lui, a déclaré un porte-parole des forces de l'ordre allemandes en direct sur la chaîne de télévision locale n-tv.

«Le malfaiteur est toujours dans la pharmacie et y retient une femme. Nous avons établi un contact avec cet homme non identifié et nous parlons avec lui pour le raisonner», a fait savoir un porte-parole des forces de l'ordre.

Il a également indiqué que la police avait été appelée par plusieurs témoins qui avaient dit avoir entendu des coups de feu et vu un homme armé entrer dans une pharmacie sur la Breslauer Platz et prendre une femme en otage.

«Des témoins ont de plus déclaré avoir remarqué une bombe fumigène. Mais nous ne sommes pas en mesure de le confirmer», a expliqué le porte-parole de la police.

Selon lui, les motifs du malfaiteur n'ont pas encore été établis.

Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 октября 2018 г.

La Deutsche Bahn a annoncé sur son compte Twitter que le trafic ferroviaire est partiellement suspendu.

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, sollen am Hauptbahnhof in #Köln gegen 12:50 Uhr mehrere Schüsse gefallen sein. Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage zu sondieren. pic.twitter.com/NQQHTC1tjP — nrw-aktuell.tv (@nrwaktuelltv) 15 октября 2018 г.

La police a bouclé le périmètre et appelle à éviter les lieux.

Wegen eines Polizeieinsatzes ist der #Hauptbahnhof #Köln derzeit komplett gesperrt. Die @polizei_nrw_k berichtet. Durch den Einsatz kommt es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Informationen für Reisende auf @Regio_NRW und @DB_Info. — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 15 октября 2018 г.

Breaking News. Focuri de armă raportate în gara principală din Köln. O persoană luată ostaticăhttps://t.co/opJ1e1THbd pic.twitter.com/Uss32juMps — Stirile ProTV (@StirileProTV) 15 октября 2018 г.

Auparavant, l'hebdomadaire allemand Focus avait rapporté que des coups de feu avaient retenti ce lundi dans la principale gare de Cologne et que des effectifs de police avaient été dépêchés sur les lieux. La police n'a pour le moment pas confirmé ces informations.