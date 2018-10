Un nouveau pays pourrait prochainement transférer son ambassade à Jérusalem

L’Australie étudie la possibilité de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et d’y transférer son ambassade, a fait savoir le service de presse du chef du gouvernement israélien à l’issue d’un entretien avec son homologue australien.

Si une telle décision est prise, l’Australie rejoindra les États-Unis et le Guatemala qui ont déjà transféré leur ambassade en Israël vers Jérusalem et ce malgré le fait que le statut de la ville reste non défini et que les Palestiniens continuent à réclamer ses quartiers orientaux.

«Le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu s’est entretenu aujourd’hui avec le Premier ministre australien Scott Morrison qui l’a informé qu’il étudiait la possibilité de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d’Israël et d’y transférer son ambassade», lit-on dans le communiqué.

© Sputnik . Mariya Plotnikova L'ambassade du Paraguay de nouveau à Tel Aviv, la Turquie fait une geste de gratitude

Et d’ajouter que le chef du gouvernement israélien a remercié son interlocuteur pour ses propos.

En décembre, Donald Trump a rompu avec ses prédécesseurs, reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, et le 14 mai, l'ambassade américaine déménagera de Tel Aviv à Jérusalem. Dans la foulée des États-Unis, plusieurs pays d'Amérique latine ont annoncé eux aussi le transfert de leurs missions diplomatiques. Le Paraguay a même suivi l’exemple avant de décider quelques mois plus tard le retour de sa représentation diplomatique à Tel Aviv.