Aube 2018: nouvelle étape dans la préparation au combat de l’armée algérienne (vidéo)

L'Armée nationale populaire algérienne (ANP) a effectué, le 15 octobre, des exercices tactiques à balles réelles, intitulés Edhouha 2018 ou Aube 2018, au niveau du champ de tir de la cinquième région militaire, a indiqué un communiqué du ministère algérien de la Défense nationale.

​Tout en précisant qu'elles se sont tenues sous la supervision du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah , le chef d'état-major de l'ANP et vice-ministre de la Défense nationale, ce même communiqué a précisé que ces exercices, dont le sujet est « la Division Blindée en contre-offensive», ont été exécutés par «les unités organiques et élémentaires relevant de la 1er Division Blindée, appuyées par des unités terrestres et aériennes devancées par l'aéronef de reconnaissance aérienne du Haut Commandement».

Évoquant les objectifs de ces manœuvres, le ministère de la Défense a affirmé dans son communiqué que «cet exercice tactique est une occasion pour mettre en exergue les compétences et les hautes aptitudes au combat, ainsi que la maîtrise des grands moyens et des systèmes d'armement des différentes catégories de Forces, et ce, afin de s'enquérir du niveau de préparation opérationnelle des unités de cette division et d'entrainer le commandement et les états-majors à la coordination des efforts et à la coopération entre les différents corps et Forces […]».

L'Armée nationale populaire algérienne (ANP) a mené un véritable effort de modernisation et de préparation de ses troupes au combat durant la dernière décennie, et les manœuvres qu'elle a effectuées, souvent à balles réelles, en particulier durant l'année 2018, ne relèvent pas de la propagande et du discours démagogique. C'est ce qu'écrit la revue El Djeich (l'Armée), l'organe de l'ANP, dans son numéro du mois d'octobre, en réponse aux critiques de ceux qui doutent de la préparation de ses unités au combat.

Pour rappel, durant l'année 2018, l'ANP a mené plusieurs manœuvres de grandes envergures à balles réelles dont les plus importantes Déluge 2018, Sakhr 2018, Balayage 2018 et Tempête 2018 ont permis le test d'armes sophistiquées.