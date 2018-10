Sergueï Lavrov dit pourquoi l’Occident ne se presse pas d’accueillir les Casques blancs

Les membres des Casques blancs évacués de Syrie en juillet n’ont toujours pas été accueillis par le Canada et les pays européens et restent en Jordanie, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères.

Après l'évacuation de Syrie qui s'est déroulée en juillet, les Casques blancs n'ont toujours pas quitté la Jordanie pour être transférés en Europe ou au Canada, a annoncé Sergueï Lavrov dans une interview à Euronews.

«Trois mois sont passés et ils sont toujours là. Selon nos informations, les pays occidentaux qui ont promis de récupérer ces gens et de les installer chez eux en Europe et au Canada ont commencé à se familiariser avec les affaires personnelles de ses personnes et ont été effrayés. Leur passé donne à penser que les pays européens ont peur d'accueillir de pareils gens avec de tels instincts criminels», a souligné le ministre russe.

© AFP 2018 Msallam ABDALBASET Casques blancs: la «migration» vers le Royaume-Uni?

Selon Sergueï Lavrov , «de plus en plus de faits surgissent confirmant que les Casques blancs sont liés directement à Daech* et au Front al-Nosra* et qu'ils ne sont pas du tout des bienfaiteurs et ne travaillent pas en suivant leur cœur mais pour un salaire».

En juillet, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères Emmanuel Nahshon a annoncé qu'Israël avait évacué de Syrie des activistes des Casques blancs avec leurs familles à la demande des États-Unis, du Canada et des pays européens. Selon des médias, environ 800 personnes ont été transportées en Jordanie via Israël avant de devoir rejoindre différents pays occidentaux.

Les Casques blancs sont accusés par Damas d'avoir mis en scène leurs vidéos, d'être liés aux groupes les plus extrémistes opérant en Syrie et de porter notamment assistance aux terroristes blessés dans les bombardements.

*Organisation terroriste interdite en Russie