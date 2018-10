Sahara occidental: Alger aura un statut bien particulier lors des négociations de Genève

Alger participera aux négociations prévues début décembre à Genève entre le Maroc et le Front Polisario, consacrées à la résolution du conflit au Sahara occidental, en tant que pays observateur, a annoncé le 16 octobre à New York le représentant permanent de l’Algérie à l’Onu.

L'Algérie prendra part à la première série de négociations directes entre le Front Polisario et le Maroc, prévues à Genève les 5 et 6 décembre, en tant que pays observateur. C'est ce qu'a annoncé, le 16 octobre, Sabri Boukadoum, l'ambassadeur permanent de l'Algérie à l'Onu, lors de son intervention à la quatrième commission de l'Assemblée générale des Nations unies, chargée de la décolonisation.

«L'Algérie, en tant que pays voisin et observateur officiel du processus de paix, a répondu immédiatement et de façon positive à l'invitation du président Köhler à une table ronde à Genève les 5 et 6 décembre», a déclaré le diplomate tout en se félicitant des réponses positives du Front Polisario et du Maroc, qui ont accepté de participer à ces négociations de bonne foi et sans préconditions.

En vue de réunir toutes les conditions nécessaires pour la réussite des négociations entre le Maroc et le Front Polisario , prévues pour le début du mois de décembre à Genève, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Onu, a suggéré le 3 octobre dans un rapport au Conseil de sécurité «de prolonger d'un an le mandat» de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental ( MINURSO ), a rapporté l'AFP le 4 octobre en ajoutant que le responsable avait fait savoir que l'Algérie et la Mauritanie étaient disposées à participer activement aux négociations.

Selon le secrétaire général de l'Onu, le Maroc et le Front Polisario ont accepté de participer à ces «discussions préliminaires» de Genève, tandis que l'Algérie et la Mauritanie seraient aussi sur la même voie.

Évaluant les conditions réunies pour le début de ces pourparlers, M.Guterres a souligné dans son rapport des «"développements positifs" dans le comportement du Polisario, la disposition de l'Algérie et de la Mauritanie à "un rôle plus actif dans le processus de négociations" et un "signe encourageant" du Maroc lorsqu'il a facilité les déplacements de l'ex-Président allemand Horst Köhler au Sahara occidental».