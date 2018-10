Netanyahu menace de recourir à une «force conséquente» pour arrêter les tirs depuis Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti mercredi que son pays envisageait de mettre fin par la force aux attaques depuis la bande de Gaza si elles ne s'arrêtaient pas.

«Israël prend avec sérieux l'attaque contre sa barrière aux abords de la frontière avec Gaza, à Bersheva. En ouvrant cette semaine la réunion du gouvernement, je disais que si ces attaques ne s'arrêtent pas, nous les arrêterons», a déclaré Netanyahu lors d'une réunion sur la sécurité dans le sud de l'État hébreu. Et d'ajouter qu'«Israël agira avec une grande force».

La réunion, qui s'est tenue en présence d'Avigdor Lieberman, le ministre israélien de la Défense, et le chef adjoint de l'état-major israélien, le général Aviv Kochavi, intervient suite aux tirs de roquettes sur Israël par des militants palestiniens à Gaza.

© AP Photo / Adel Hana Israël bombarde massivement Gaza en riposte à un tir de roquette

L'aviation israélienne a mené ce mercredi une série de raids contre le mouvement islamiste Hamas à Gaza, en réponse aux premiers tirs de roquettes depuis des semaines en provenance du territoire palestinien, sur fond de tensions grandissantes.

Ces hostilités qui ont fait un mort et trois blessés palestiniens ravivent les craintes d'une nouvelle confrontation entre Israël et les groupes armés à Gaza et font redouter l'échec des efforts diplomatiques de l'Onu et de l'Égypte.