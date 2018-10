L'UE renforcerait-elle son soutien à la République centrafricaine à cause de la Russie?

Les ministres européens des Affaires étrangères ont décidé de renforcer le soutien militaire à la République centrafricaine afin de contrer le rôle croissant de la Russie dans le pays, indique The Wall Street Journal.

© AFP 2018 ISSOUF SANOGO Centrafrique: stabilisation russe contre chaos français

Les diplomates européens ont exprimé leur inquiétude au cours des dernières semaines au sujet de l'activité russe dans le pays. Certains ont affirmé que Moscou pourrait chercher à s'implanter dans la région avec laquelle les pays européens, notamment la France , ont des liens historiques, selon le journal.

Le Kremlin semble considérer la République centrafricaine, riche en minéraux, comme une base d'influence et de ressources en Afrique, ont déclaré des diplomates. Le Kremlin a étendu son influence dans d'autres zones de troubles en Afrique ces dernières années, y compris en Libye, lit-on dans l'article.

La Russie et la République centrafricaine ont signé en août un accord militaire qui a ouvert la voie à Moscou pour renforcer la formation des forces armées mal équipées du pays. Moscou a livré des armes légères à ses forces de sécurité plus tôt cette année et a déclaré avoir déployé cinq instructeurs militaires et 170 civils pour les former, précise The WSJ.

Plusieurs diplomates européens ont déclaré que la Russie semblait établir des liens avec des milices antigouvernementales dans le pays. Ils affirment également que la Russie a lancé des activités de désinformation contre la France et le rôle de l'UE dans le pays, relate le journal.