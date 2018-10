Salvini: «Je viens à Moscou parce qu’ici je me sens en sécurité»

«Je viens à Moscou parce qu’ici je me sens en sécurité, je me sens chez moi», a annoncé dans son discours devant les entrepreneurs italiens de Confindustria Russia le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, en visite dans la capitale russe.

En déplacement à Moscou, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a évoqué les raison pour lesquelles il aime venir en Russie.

«Je viens à Moscou parce qu'ici je me sens chez moi. Je ne me sens pas chez moi dans certains pays européens. À Moscou je me sens en sécurité et je me sens chez moi», a-t-il ainsi déclaré lors de son discours devant les entrepreneurs italiens de Confindustria Russia.

Par ailleurs, il a dénoncé l'attitude de certains médias, écrivant que «Salvini vient en Russie parce qu'il est payé par les Russes».

«Je rejette ces mensonges. Je viens ici parce qu'entre nous, entre nos peuples, il y a une proximité historique et culturel», a-t-il souligné.

Plus tôt dans la journée, Matteo Salvini a également déclaré qu'il ferait tout le nécessaire pour la levée des sanctions européennes contre la Russie. D'après lui, les sanctions antirusses ne servent à rien, quant à l'Union européenne, il lui semble que la prolongation des sanctions contre la Russie est vaine.