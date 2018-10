Syrie: Washington envoie des armes au Conseil militaire de Manbij

© REUTERS / Rodi Said Des militaires français repérés près de Manbij en Syrie (photo)

Les États-Unis se seraient mis à renforcer leur présence militaire à Manbij et à fournir des armements dans la région après des signaux venus récemment de Turquie concernant ses intentions d'effectuer une opération militaire dans cette ville, a appris Sputnik d'une source au sein des Forces démocratiques syriennes (FDS).

Des soldats du Conseil militaire de Manbij, subordonnés au commandement des FDS, ont redoublé les mesures de sécurité à la frontière de Manbij du côté de Jarablous, a-t-on appris. En outre, les États-Unis ont envoyé au Conseil militaire de Manbij des blindés et des armes lourdes. Les blindés étaient marqués d'emblèmes du Conseil.

Un représentant du Conseil a confirmé à Sputnik, sous couvert d'anonymat, que les États-Unis avaient fourni des armes à Manbij : «L'Amérique renforce ses positions dans la région suite aux déclarations turques évoquant une éventuelle opération militaire à Manbij. Les Américains ont augmenté le nombre de leurs bases de 2 à 4 et ont élargi les volumes d'aide qu'ils nous accordent. Des blindés et des armements lourds à bord de poids lourds nous ont été envoyés hier. On y trouve des mortiers, des fusils d'assaut, des obusiers, des missiles à guidage thermique, des mitrailleuses de gros calibre et d'autres types d'armes.»

«Nous sommes obligés de prendre des mesures de sécurité renforcées et envisageons de faire face à toute menace pour notre région qui émane de la Turquie, de l'Armée syrienne libre ou de Daech*. Aussi avons-nous besoin de davantage d'armes, ce que nous communiquons aux États-Unis et aux forces de la coalition», a ajouté le responsable.

