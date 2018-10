S-300 pour la Syrie: un rééquipement serait en cours

Depuis le début du mois d'octobre, des spécialistes russes s'appliquent à rééquiper les systèmes de missiles S-300PM livrés à la Syrie, rapportent vendredi les médias russes citant une source militaire proche du dossier.

«Les techniciens d'entreprises militaires russes arrivés en Syrie suite à la fourniture des équipements ont entamé le processus de transformation des S-300PM en S-300PMU-2», a fait savoir la source.