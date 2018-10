Un nouvel avion américain repéré près de la frontière occidentale de la Russie

Un Boeing RC-135U de l'armée de l'air américaine a réalisé un vol de reconnaissance à proximité de la frontière occidentale de la Russie. Son trajet a été publié par la ressource PlaneRadar.

Selon les informations de PlaneRadar, le Boeing immatriculé 64-14849 et ayant l'indicatif LUIGI16 a été repéré dans l'espace aérien lituanien. Il a également survolé la Lettonie et l'Estonie.

L'avion s'est approché à 52,75 km de la frontière russe.

© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt Un drone espion américain aperçu près des frontières russes

Ces derniers temps, l'activité des avions et des drones de reconnaissance étrangers s'est notablement intensifiée. Ainsi, le 8 octobre, un drone stratégique de l'US Air Force a été aperçu au large de la Crimée et deux jours plus tôt, non loin de la région de Kaliningrad . Une semaine plus tôt, un drone américain a été détecté dans la région de la Crimée et du territoire de Krasnodar

La Défense russe a à plusieurs reprises appelé Washington à renoncer à de telles opérations, avec une fin de non-recevoir du Pentagone.