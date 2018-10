Antiterrorisme: Moscou et Paris doivent coopérer davantage, selon Jean-Pierre Raffarin

La Russie et la France peuvent intensifier leurs efforts communs pour faire face à la menace terroriste et échanger la grande expérience de chaque partie dans ce domaine, a déclaré Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français (2002-2005) à la version anglophone de Sputnik.

«Je pense que chaque fois que nous améliorons les relations entre la France et la Russie, nous allons dans la bonne direction. Je pense donc que nous sommes très proches quant au terrorisme et que nous pouvons travailler ensemble… Les deux pays ont une vision de ce combat et je pense que nous pouvons avoir une nette amélioration si nous travaillons ensemble dans la même direction», a déclaré M.Raffarin en anglais, en marge de la réunion annuelle du forum du Club de discussion Valdaï..

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie et la France avaient déjà établi un bon canal de communication bilatéral sur la Syrie, ajoutant que Moscou était prêt à toute forme de coopération avec Paris dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

M.Raffarin a ajouté que le prochain sommet sur la Syrie à Istanbul, auquel vont participer les dirigeants de la Russie, de la France, de l'Allemagne et de la Turquie, pourrait également promouvoir les efforts conjoints de lutte contre le terrorisme.

L'ancien Premier ministre français a ajouté qu'un autre sujet sur lequel la Russie et la France devraient coopérer était la crise ukrainienne.

«Je pense qu'un autre sujet sur lequel nous devons travailler est la sécurité en Europe de l'Est… J'espère que MM. Macron et Poutine discuteront de cette question [à l'avenir]… Nous ne pouvons pas avoir une situation dangereuse dans cette partie de notre espace commun», a déclaré M.Raffarin.

Lors de la séance plénière du Club Valdaï ce jeudi, le Président russe Vladimir Poutine a déclaré que le terrorisme ne pouvait être combattu que par les efforts de la communauté internationale dans son ensemble et a regretté qu'une telle approche ne soit pas encore adoptée dans les relations internationales.

Le 29 mai 2017, MM. Macron et Poutine ont tenu leur première réunion officielle au château de Versailles, portant sur les relations bilatérales et les grands problèmes internationaux, en particulier les crises en Ukraine et en Syrie et la lutte antiterroriste. Au cours de la réunion, Emmanuel Macron avait suggéré de créer un groupe de travail franco-russe sur la lutte contre le terrorisme. À la fin du mois d'août 2017, il avait fixé l'éradication du «terrorisme islamiste» comme objectif principal de sa politique étrangère.