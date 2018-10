Le résistant norvégien qui a ruiné le projet nucléaire d’Hitler décédé

Le résistant norvégien Joachim Ronneberg, qui a dirigé la groupe composé d'à peine neuf hommes qui sabotèrent dans la nuit du 27 au 28 février 1943 une usine norvégienne produisant de l'eau lourde, portant ainsi un coup d'arrêt décisif au programme de recherches nucléaires de l'Allemagne nazie, est décédé dimanche dernier, relatent les médias norvégiens.

«Ronneberg est probablement le dernier des résistants les plus marquants à s'en être allé», a déclaré la Première ministre norvégienne, Erna Solberg, à l'agence locale NTB.

Située près de la ville de Rjukan, dans le sud de la Norvège, la centrale de Vemork était à l'époque la seule au monde à produire de l'eau lourde en quantités significatives. Engagés dans une course de vitesse avec les Alliés pour le contrôle de l'atome, les nazis avaient rapidement mis la main sur l'installation une fois la Norvège conquise en 1940.

Joachim Ronneberg a pourtant longtemps été réticent à parler de ce qu'il avait vécu durant le conflit. Ce n'est que dans les années 1970 qu'il a commencé à évoquer ses exploits.