Attaque au couteau à Istanbul, plusieurs blessés

Ce lundi à Istanbul, un prisonnier évadé a attaqué des piétons avec un couteau et en a blessé au moins neuf, dont un grièvement, annonce la chaîne NTV.
Selon le média, les policiers ont arrêté l’assaillant, une enquête a été ouverte.
#SONDAKİKA— ÇapaMag Gündem (@CapaMagGundem) 22 октября 2018 г.
Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, önüne gelen kişileri rastgele bıçaklaması sonucu 9 kişi yaralandı!
🔴 Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis şüpheliyi gözaltına aldı. pic.twitter.com/4xRcRWrHYz
Les victimes de l’attaque ont été hospitalisées, a précisé NTV.
Détails à suivre
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