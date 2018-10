Un dispositif explosif trouvé dans un colis envoyé aux Clinton, selon The New York Times

Quelques jours après la découverte d'un engin explosif chez George Soros, un dispositif similaire a été trouvé dans un colis envoyé à Bill et Hillary Clinton, selon The New York Times. Par la suite, un colis suspect a aussi été intercepté chez Barack Obama.

Un engin explosif a été découvert dans un colis envoyé à Bill et Hillary Clinton, a informé The New York Times. Comme l'a indiqué la police au journal, l'engin a été découvert par un employé qui trie le courrier des Clinton.

Selon des responsables cités par The New York Times, le dispositif découvert chez Bill et Hillary Clinton était semblable à celui trouvé lundi dans la maison du milliardaire George Soros.

Le Secret Service a également annoncé avoir intercepté un colis suspect à la résidence de l'ex-Président américain Barack Obama. Le colis envoyé à Obama à Washington a été identifié par le Secret Service comme «un potentiel dispositif explosif».

Détails à suivre