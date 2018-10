L’Italie rejoindra-t-elle le Turkish Stream? Vladimir Poutine donne des précisions

L'Italie pourrait joindre le projet de gazoduc Turkish Stream «sur plusieurs itinéraires» via plusieurs pays comme le Grèce, la Bulgarie, la Serbie ou la Hongrie, a annoncé le Président russe ce mercredi soir s'exprimant au cours d'un point presse conjoint avec Guiseppe Conte en visite à Moscou.

«En ce qui concerne plus précisément les questions d'infrastructure, du développement de l'infrastructure, nous considérons toutes les possibilités. Y compris le raccord de l'Italie au Turkish Stream sur plusieurs itinéraires. Cela peut être via la Bulgarie, cela peut être même via la Serbie, la Hongrie, cela peut être via la Grèce», a notamment indiqué Vladimir Poutine.

Annoncé en décembre 2014, le projet de gazoduc Turkish Stream devait compenser l'abandon surprise de South Stream, un précédent projet de gazoduc devant alimenter le sud de l'Europe en passant sous la mer Noire et en contournant l'Ukraine. La Russie l'avait arrêté en raison du blocage de la Commission européenne.

La mise en service du Turkish Stream était initialement prévue pour décembre 2016, mais le projet avait été interrompu en octobre 2015 en raison d'une crise diplomatique de plusieurs mois entre Ankara et Moscou. Il a finalement été réactivé en septembre 2016.