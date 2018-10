Un ex-militaire US met en garde contre une possible guerre sino-américaine

Le lieutenant-général américain à la retraite Ben Hodges a estimé qu'un conflit armé entre les États-Unis et la Chine pourrait avoir lieu dans les prochaines années, selon l'agence Associated Press:

«Les États-Unis ont besoin d'un pilier européen très fort. Je pense que dans 15 ans — ce n'est pas une fatalité — mais il est très probable que nous soyons en guerre contre la Chine», a fait savoir le militaire lors du Forum de la sécurité de Varsovie.

Et de poursuivre:

«Les États-Unis n'ont pas la capacité de faire tout ce qu'ils ont à faire en Europe et dans le Pacifique pour faire face à la menace chinoise.»

Ben Hodges, qui a dirigé les troupes américaines en Europe entre 2014 et 2017, a expliqué, dans un entretien à Associated Press, que le récent incident entre un destroyer de la marine américaine et un navire de guerre chinois en mer de Chine méridionale n'était qu'un des signes indiquant une «relation de plus en plus tendue et une concurrence accrue dans tous les domaines» entre la Chine et les États-Unis.

D'après lui, les États-Unis continueront d'investir «ici en Europe», à s'entraîner, «à l'éventualité que dans 10 ou 15 ans, nous devions nous battre dans le Pacifique».