La Russie avait remis aux USA les données sur son missile suspecté de violer le Traité FNI

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a affirmé que Russie avait remis aux États-Unis toutes les informations concernant le missile 9M729, dont la portée selon Washington dépasse les 500 km et viole le Traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (FNI).

«Aux étapes plus précoces des discussions, nous avons remis à nos collègues américains des informations complètes concernant la période et la portée atteintes par ce missile lors des tests. Qui plus est, lors des manœuvres militaires Zapad-2017 de l'année dernière, un nouveau tir de ce missile a été effectué avec une portée largement inférieure à 500 km», a déclaré le diplomate lors de l'émission «Bolchaïa igra» («Grand jeu») sur la chaîne Perviy.

Les États-Unis ont invoqué ce système pour justifier samedi dernier l'annonce de leur retrait d'un document de désarmement majeur, conclu pendant la guerre froide.

Le Président américain s'est attiré lundi la réprobation de plusieurs capitales, en raison de son annonce de sortir du traité FNI. Plus tôt, Bruxelles, Paris, Berlin, Rome, Vienne et Madrid avaient exprimé leur préoccupation face à cette initiative américaine. Le Kremlin a de son côté averti que cette démarche rendrait le monde «plus dangereux», mettant en garde contre une nouvelle course aux armements et promettant une riposte symétrique.